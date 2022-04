Venetsian biennaalin valtasi vahvat naistaiteilijat – 8 paviljonkia, jotka pitää nähdä taidebiennaalissa

1 Simone Leigh, Yhdysvaltain paviljonki Yhdysvaltain paviljonki on naamioitu afrikkalaiseksi palatsiksi, ja sen edessä ja sisällä on valtavia Simone Leigh'n veistoksia. Paviljonki on omistettu afroamerikkalaisen naisen kokemukselle. Taidokkaat keramiikkaveistokset ovat mittasuhteiltaan huimia. Yhdysvaltain paviljonki on omistettu mustan naisen kokemukselle. Kuvassa Simone Leigh'n veistos Martinique. Kuva: Satu Nurmio / Yle

2 Zineb Sediran, Ranskan paviljonki Ranskaa edustaa biennaalissa siirtolaistaustainen nainen. Etniset vähemmistöt ovat monessa paviljongissa esillä näyttävästi. Ranskan paviljonki vie kävijänsä keskelle elokuvallisia lavastuksia, tanssiperformanssikohtausta ja elokuviin. Algerialaisyntyisen Zineb Sediran teos Dreams have no titles (Unilla ei ole nimiä) käsittelee Ranskan siirtomamenneisyyttä taiteilijan oman henkilöhistorian ja elokuvarakkautensa kautta. Ranskan paviljonki on elokuvallinen kokemus. Pääsalissa pyörii performanssi argentiinalaisesta tangosta. Taiteilija Zineb Sediran kokonaisuus kertoo rakkaudesta elokuvaan ja elämästä kahden kulttuurin välillä. Kuva: Satu Nurmio / Yle

3 Francis Alÿs, Belgian paviljonki Taiteilija Francis Alÿsin Nature of the Game (Pelin henki) täyttää Belgian paviljongin eri maiden lasten leikeillä. Leikit ovat riemastuttavia, jännittäviä ja jopa uhkaavia. Kongolainen poika kiipeää videossa toistuvasti valtaisan kaivoksen mäen päälle ja laskee autonrenkaan sisällä sen alas. Francis Alÿs on kerännyt lasten leikkejä ympäri maailmaa. Kuvassa kongolainen poika laskee autonrenkaalla valtavan kaivoksen mäkeä alas. Kuva: Rhiannon Pickles

4 Uffe Isolotto, Tanskan paviljonki Uffe Isolotton We walked the Earth (Me kävelimme maapallolla) on voimakas, häiritsevä ja haikea kuvaus tulevaisuudesta, jossa puoliksi ihmiset, puoliksi eläimet ovat eläneet ja ehkä jo tuhoutumassa. Taiteilija ei ole avannut hyperrealististen veistostensa tarinaa, joten jokainen näyttelijäkävijä saa rakentaa sen itse. Uffe Isolotton veistokset ovat niin toden tuntuisia, että ne hätkähdyttävät. Kuva: Satu Nurmioi / Yle

5 Máret Ánne Sara, Pauliina Feodoroff ja Anders Sunna, Saamen paviljonki Pohjoismaiden paviljongissa tehdään historiaa: se on ensikertaa Saamen paviljonkina. Esillä on muun muassa Máret Ánne Saran installaatioita sekä Anders Sunnan maalauksia. Teoksissa nostetaan esiin vuosikymmeniä kestäneet oikeustaistot sekä poliittiset kiistat saamelaisten oikeuksista. Avajaisviikolla paviljongissa nähtiin yleisöä silminnähden liikuttanut performanssi, joka osoitti selvästi, että tämä taide ei ole tehty kosiskelemaan taidemaailmaa vaan saamelaisille itselleen. Pohjoismaiden paviljonki on omistettu tällä kertaa saamelaistaiteilijoille. Paviljongissa esitettiin performanssi biennaalin avajaisviikolla. Mukana performanssissa oli useita taiteilijoita, kuten elokuvaohjaaja Pauliina Feodoroff. Kuva: Satu Nurmio / Yle

6 Skuja Braden, Latvian paviljonki Biennaalissa käy selväksi, että keramiikka on valtava trendi veistotaiteessa tällä hetkellä. Taiteilijaduo Skuja Bradenin kokoelma veistoksia on riemastuttava esimerkki siitä, kuinka iso, lähes kitch-kokoelmalta näyttävä runsaudensarvi voi olla samaan aikaan humoristinen ja kantaaottava. Esillä on niinkin poleemiset aiheet kuin seksuaalisuus, uskonto ja kritisoidut valtiojohtajat, kuten Vladimir Putin. Latvian paviljonki on täynnä keramiikkaveistoksia, jotka käsittelevät vaikeita asioita kuten seksuaalisuutta, politiikkaa ja uskontoa. Kuva: Ingūna Skuja, Melissa D. Braden

7 Arcangelo Sassolino, Giuseppe Schembri Bonaci ja Brian Schembri, Maltan paviljonki Maltan paviljongissa sataa tulta. Ihmiset kohahtavat, sali hiljenee. Tuli sataa alas uudestaan rytmikkäästi veteen. Rytmi tulee sävellyksestä, joka puolestaan liittyy Maltassa sijaitsevaan Caravaggion maalaamaan alttaritauluun Johannes kastajan mestausksesta. Installaation idea on toimia musiikin sanelemana kineettisenä veistoksena. Maltan paviljongissa katosta sataa tulta mustiin vesialtaisiin. Tulisade on rytmitetty sävellyksen mukaan. Kuva: Satu Nurmio / Yle