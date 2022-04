Keskustan Petri Honkonen aloitti vaalikauden neljäntenä tiede- ja kulttuuriministerinä – toivoo, että korona ei enää palaa

Honkonen on painottanut koronasta kärsineen kulttuurialan jälleenrakennusta. Uusi tiede- ja kulttuuriministeri toivoi perjantaina, että minkäänlaisia koronarajoituksia ei enää tulisi.

– Todella toivon kun tiedän, miten kovia kulttuuri- ja tapahtuma-ala on kokenut. Toivon, että koronatilanne ei pahene enää sellaiseksi, että se voisi vaatia rajoituksia, Honkonen sanoi tiedotustilaisuudessaan perjantaina.

Honkonen arvioi maaliskuun lopulla, että hänen vastuualueellaan koulutuksessa ja kulttuurissa olosuhteet ovat todella vaikeat ja niiden yllä on koronan jättämä pitkä varjo.

Honkonen jo neljäs kulttuuriministeri

Honkonen on jo neljäs tiede- ja kulttuuriministeri tällä vaalikaudella. Aiemmin tehtävää ovat hoitaneet Kurvisen lisäksi Honkosen puoluetoverit Annika Saarikko ja Hanna Kosonen .

– Kulttuuriasia ovat puolueelleni äärimmäisen tärkeitä, siitä ei todellakaan ole kysymys. Olosuhteet ovat olleet sellaiset, että muutoksia on tullut, Honkonen sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Juurisyy oli se, että keskustan nykyinen puheenjohtaja Saarikko oli vanhempainvapaalla, ja siihen ministerillä on nykyaikana oikeus. Toiseksi, keskustan puheenjohtaja on vaihtunut kaksi kertaa tällä vaalkaudella, ja aina kun puolueissa puheenjohtaja vaihtuu, tulee muutoksia.

Honkonen lupaa tukea opettajien arkea

– Opettajien työ on todella kuormittavaa ja siitä kärsivät myös oppilaat, hän sanoi.

Honkonen on toisen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä. Koulutukseltaan hän on historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Honkonen on luonnehtinut itseään sivistyspoliitikoksi.