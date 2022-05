Tunnettu arkkitehtipari piikkasi uuden kirkon seinää taiteen nimissä – nyt he avaavat isojen julkisten taideteostensa syntyprosesseja

Kuopiossa on avautunut Jaana Partasen ja Heikki Lamusuon julkisia taideteoksia esittelevä näyttely. Esillä on mallikappaleita, joita taiteilija-arkkitehtipari on käyttänyt omien teostensa suunnittelussa.

Jaana Partasen ja Heikki Lamusuon yhteinen taival taiteilijaparina alkoi vuonna 2001 Pronssivaluma-teoksesta. Kuva: Sami Takkinen / Yle