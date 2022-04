Jopa huvipuiston sulkemista väläyteltiin – kahden surkean koronavuoden jälkeen Särkänniemi avaa toiveikkaana

Tampereella Näsijärven rannalla sijaitseva Särkänniemen huvipuisto avaa porttinsa tänään. Edellisen kerran vappuaaton avajaisia on vietetty kolme vuotta sitten. Toimitusjohtaja Miikka Seppälä on syystäkin täpinöissään.

Itseään ei voi säästää hengiltä

Särkänniemi on Tampereen kaupungin omistama matkailuyhtiö. Millainen matkakumppani kaupunki on ollut huonoina vuosina?

Ja näin Särkänniemessä tänä vuonna tehdäänkin. Asiakkaiden toiveista aukioloaikoja on pidennetty, ja huvipuisto on sesonkiaikana auki aamukymmenestä iltayhdeksään. Kahden vesilaitteen, Tukkijoen ja Koskiseikkailun, rinnalle avataan myös uusi vesihuvittelupaikka Keidas, josta toivotaan kesän vetonaulaa.

Ylitäyttö vältetään

Särkänniemi on pystynyt pitämään porttinsa auki osittain myös koronakesinä, mutta asiakasvirta on vääjäämättä vähentynyt. Tämän kesän tavoite on saada noin 20 prosentin nousu viime vuoteen verrattuna.