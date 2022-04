Näin Putin hyötyy, kun Eurooppa maksaa Venäjän kaasusta ruplilla – kokosimme vastaukset keskeisiin kysymyksiin ruplakaupasta

Joukossa on myös suomalaisen energiayhtiö Fortumin omistama Uniper. Uniperin talousjohtaja Tiina Tuomela on sanonut, että yhtiö pitää uutta maksujärjestelyä laillisena.

Mistä on kyse?

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on sanonut, että toimituskatkoksia on edessä huhtikuun loppupuolella ja toukokuun alussa.

Miten ruplakauppa toimii?

Käytännössä kyse on maksujärjestelystä. Venäjän vaatimus on, että eurooppalainen kaasuyhtiö perustaa kaksi tiliä venäläiseen valtiolliseen Gazprombankiin. Esimerkiksi Fortumin omistama Uniper on sellaiset jo perustanut .

Rikkovatko ruplamaksut pakotteita?

Tähän asti eurooppalaiset energiayhtiöt ovat maksaneet kaasuostoistaan tileille, jotka Gazpromilla on eurooppalaisissa pankeissa. Lähes kaikki eli 97 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) kaasuostoista on maksettu euroissa tai dollareissa.

Miksi Putin haluaa maksut ruplissa?

Kyse on ennen muuta poliittisesta hankkeesta, sillä mitään taloudellista järkeä järjestelystä on vaikea löytää, sanoo Suomen Pankin Solanko. Hänen mukaansa kyse saattaa myös yksinkertaisesti olla pelkästä päähänpistosta, jonka toteutustapaa tai järkevyyttä ei ole kunnolla mietitty.

– Meneillään on jonkinlainen henkien taistelu siitä, kuka saa määrä kaupankäynnin ehtoja. Gazprom haluaa yksipuolisesti muuttaa jotakin kohtaa sopimuksessa ja asiakkaan näkökulmasta kyse on siitä, että haluammeko myöntyä siihen.

Onko kaasun maksutapa olennainen?

Ilmasto- ja energia-asioita seuraavan Centre for Research on Energy and Clean Air -tutkimusorganisaation (CREA) mukaan (siirryt toiseen palveluun) Euroopan maat ovat sodan alkamisen jälkeen ostaneet Venäjältä fossiilisia polttoaineita noin 47 miljardilla eurolla. Uutistoimisto Bloomberg on arvioinut, että Venäjän energiatulot lisääntyvät yli kolmanneksella tänä vuonna.