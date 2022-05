Shanghain koronasulussa ruoat tilataan chat-ryhmistä ja yksi tartunta pakottaa tuhannet koteihinsa – tällaista on Marko Karsikon perheen kontrolloitu elämä

Kiinan pääkaupungissa Shanghaissa asuva Marko Karsikko viettää perheensä kanssa parhaillaan viidettä viikkoa koronakaranteenissa. Samoin on tehnyt suurin osa 26 miljoonaisen kaupungin asukkaista .

Karsikon perheelle karanteeni tarkoittaa sitä, että he saavat poistua asunnostaan taloyhtiönsä pihalle, mutta eivät muualle. Ensimmäiset kaksi viikkoa he joutuivat viettämään sisällä kodissaan.

– Meillä tilanne on ihan hyvä, sillä saamme nyt käydä ulkona. Osa suomalaisistakin on joutunut viettämään viisi viikkoa pelkästään asunnossaan.

Karanteenin tiukkuus Shanghaissa riippuu siitä, millainen koronatilanne on taloyhtiössä.

– Joissakin taloyhtiössä on tullut ilmi uusi tartunta kolmen päivän välein. Se on tarkoittanut, että kahden viikon sisälläoloaika on alkanut aina alusta.