Helsingin areenan myyjien olisi pitänyt tajuta venäläisen rahan riskit, sanovat toimittajat

– Silloin ehkä tiedettiin aavistus, mutta myöhemmin on ymmärretty hyvin kirkkaasti, että kysymys on strategisesta peliliikkeestä, Kremlin ohjailemasta. Ensinnäkin, areena sijaitsee äärimmäisen kiinnostavassa paikassa strategisesti, Suomen päärautatien ydinkohdassa ja hyvin keskeisellä paikalla Helsinkiä, Ilta-Sanomien urheilutoimituksen esihenkilö Vesa Rantanen huomautti Ylen aamussa perjantaina.

– Ja kuinkas ollakaan, jokainen näistä äkkirikastuneista uusista oligarkeista on Putinin vanhoja ystäviä. Eli hän junaili ystävilleen valtavan omaisuuden. Osa näistä ystävistä on nyt sitten hankkinut Suomesta kiinteistöjä, kuten entinen Hartwall-areena. Jos ajatellaan esimerkiksi Gennadi Timtshenkoa, niin hän on melkein kaikkein lähintä ydintä ja ystäväpiiriä, jota Vladimir Putinilla on, Hänninen muistuttaa.