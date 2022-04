Ylen Pohjoismaiden-kirjeenvaihtajaksi parinkymmenen vuoden tauon jälkeen palaava Pirjo Auvinen: Ruotsi on muuttunut maa

Ylen uudeksi Pohjoismaiden-kirjeenvaihtajaksi on valittu Ylen politiikan ja ajankohtaisohjelmien toimittajana tunnettu Pirjo Auvinen .

Yli 30 vuotta Ylellä työskennellyt Auvinen aloitti aikanaan toimittajanuransa juuri Ruotsissa. Hän on myös opiskellut maassa ja työskennellyt aiemminkin Ylen Pohjoismaiden-kirjeenvaihtajana vuosina 2000–2004.

– Ja syy, miksi olen juuri nyt erityisen innostunut lähtemään sinne on se, että Ruotsi on pitkälti sama maa, mutta kuitenkin eri maa, kuin silloin kun tulin takaisin sieltä 18 vuotta sitten, Auvinen sanoo.

Kolme suurta muutosta käynnissä

– Se historia kun on mikä se on, eli yli 200 vuotta rauhaa nimenomaan näillä järjestelyillä, ja nyt yhtäkkiä Ruotsin pitäisi muuttaa täysin suuntaansa, Auvinen sanoo.

Auvisen kirjeenvaihtajavuosina 2000-luvun alussa käynnistynyt Ruotsin puolustusvoimien alasajo on myös kokemassa täyskäännöksen.

Pirjo Auvinen on käynyt juttukeikoilla Ruotsissa kirjeenvaihtajakausiensa välilläkin: tässä kuva suorasta lähetyksestä Tukholman Drottninggatanin terrori-iskun yhteydessä vuonna 2017.

Auvinen toteaa, että Ruotsi on toki viime vuosien aikana vahvistanut armeijaansa, eikä siellä nollasta lähdetä muutenkaan: Ruotsilla on erittäin hyvät ilma- ja merivoimat. On kuitenkin vuosien projekti, että armeija saadaan rakennettua takaisin, Auvinen sanoo.