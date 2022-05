Wolt aloitti yökuljetukset, koska asiakkaat sitä halusivat – tutkija kertoo, miten 24h-palveluista tuli uusi normaali vain kuudessa vuodessa

Woltin kautta työskentelevä ruokalähetti Ali Al-Saqlawee , 31, on tyytyväinen yövuoroihin. Hän ajaa lähetyksiä autolla.

– Kärsin joskus unettomuudesta, joten olen öisin ajellut muutenkin autolla. Nyt voin samalla tienata sillä rahaa. Yötyö on terapeuttista, ja se lievittää stressiä, Al-Saqlawee sanoo.

Suomessa ympärivuorokautisten palveluiden määrä on kasvanut tasaisesti jo vuosia. Kuluttajatutkimuskeskuksessa uskotaan, että aukioloaikoja säännelleen liikeaikalain kumoaminen vuonna 2016 on isoimpia yksittäisiä syitä muutokselle.

Yövuoro ja ramadan sopivat yhteen

Al-Saqlaween mukaan yövuorot ovat päivävuoroja mukavampia. Kadut ovat tyhjiä, joten ajaminen on helpompaa.

Arkiöisin tilauksia tulee pari kolme tunnissa. Viikonloppuisin on jopa kiirettä.

Öisin on riskinä, että uni vie nälältä voiton ja asiakas nukahtaa tilauksen tekemisen jälkeen.

– Joskus niinkin on käynyt, että asiakas ei enää vastaa puhelimeen, kun ruoka olisi ovella.

Al-Saqlawee aikoo jatkaa yövuorojen tekemistä. Hän on muslimi ja viettää ramadan-kuukautta ja siihen kuuluvaa paastoa. Ramadanin aikana ruokaa ja juomaa saa nauttia vain auringonlaskun jälkeen.

– Ramadanin aikana on mukavaa yötöissä hörppiä teetä toisten ruokalähettien kanssa ja odotella tilauksia, Al-Saqlawee sanoo.

Yötilaukset käyvät kaupaksi

Woltin Suomen maajohtajan Henrik Pankakosken mukaan kokeiluun ryhdyttiin asiakkaiden toiveesta. Tähän asti pilotti on ollut onnistunut, ja ruokaa menee tasaisesti yölläkin. Mitään kysyntäpiikkiä tiettyyn kellonaikaan ei vielä ole huomattu.

Suurin ero päivämyyntiin on se, että ruoan tarjonta on yöllä suppeampi. Woltin kautta tilataan öisin etenkin pizzaa, hampurilaisia, kebabia ja tacoja.

– Yökuljetukset voivat tuoda lisätuloja niin ravintoloille kuin läheteillekin. Pilotti on vasta alkuvaiheessa, mutta kaikki palaute on ollut positiivista, Pankakoski toteaa.

K-Citymarketit auki 20 000 tuntia enemmän joka vuosi

HOK Elannon toimialueella on tällä hetkellä kolmekymmentä 24h-Alepaa, kun vuonna 2018 niitä oli 16 ja vuonna 2016 vain kuusi.

Ensimmäiset ympärivuorokautiset S-marketit ja Prismat avattiin vuonna 2016. Nyt 24h-S-marketteja on kymmenen ja 24h-Prismoja viisi.

K-Citymarketin ketjujohtajan Ari Sääksmäen mukaan vastaava kehitys kiihtyy jatkuvasti. Heillä ensimmäiset ympärivuorokautiset K-Citymarketit avattiin Helsingin Ruoholahteen ja Itäkeskukseen vuonna 2018. Nyt ympärivuorokautisia K-Citymarketteja ja K-Supermarketteja on pääkaupunkiseudulla kymmenen.

– Asiakkaat haluavat tehdä ostoksensa heille sopivaan aikaan. Esimerkiksi sunnuntaipäivinä myynti on meillä nykyään samalla tasolla kuin alkuviikkoina. Kun kaupassa käydään jo sunnuntaina, se saadaan pois arkipäivien kiireestä, Sääksmäki sanoo.

– Sekä meillä että asiakkailla kesti hetki tottua tähän 24h-ajatukseen. Nyt siihen on totuttu ja sitä toivotaan, Sääksmäki kertoo.

Vuoden 2016 muutos iso tekijä

Hänen mukaansa ei voida sanoa, kumpi on kehityksen päämoottorina, kuluttajat vai palveluntarjoajat. Muutos on tapahtunut samalla kun yhteiskunta on muuttunut.