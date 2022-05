Näätämöjoella lohenpyynti jatkuu lähes normaalisti, vaikka Tenojoelle ehdotetaan kalastuskieltoa – Norjassa rajoituksia voi vielä tulla

Lohikannan heikentyminen huolettanut pitkään saamelaisyhteisöä

Lohikantojen turvaamiseksi Näätämöjoen kalastussääntöjä on tiukennettu sekä Suomessa että Norjassa.

Kolttasaamelaisilla on Suomen puolen Näätämöjoella ollut oikeus kalastaa perinnepyydyksin, mutta viime vuosina pyyntiä on jouduttu rajoittamaan. Ennen jokaisella perheellä sai olla yhteensä kolme verkkoa joella, nykyisin verkkopyyntiä on rajoitettu kahteen verkkoon perhettä kohti.