Leninin patsas Turussa peitetään vanerilla – patsas poistetaan ensi viikolla

Turun keskustassa Puolalanmäellä sijaitsevaa V.I. Leninin rintakuvapatsasta on alettu peittää vanerilla. Turun kaupunki päätti torstaina poistaa patsaan kaupunkikuvasta. Kaupunki perustelee poistoa Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan.

Turun kaupungin viestintäjohtajan Saara Malilan mukaan patsas peitetään jo vapun alla. Puolalanmäki on yksi keskeisistä vapun ajan tapahtumien keskipisteistä Turussa. Tuhannet kaupunkilaiset kokoontuvat alueelle vappuaattona kello 18 painaakseen ylioppilaslakin päähänsä samaan aikaan.

Turun pormestari Minna Arve (kok.) teki patsaan poistamisesta päätöksen tiistaina. Patsas on kaupungin mukaan herättänyt yleisössä ja mediassa toistuvasti tunteita ja keskustelua.

Leninin rintakuva on sijainnut Turun keskustassa vuodesta 1977. Se on Leningradin lahja Turulle ja sen on tehnyt venäläinen kuvanveistäjä, akateemikko Mihail Anikusin.