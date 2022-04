Metrorataan ilmestyi yllättäen suuri vajoama, joka huomattiin sattumalta – viemäritunnelin porauksessa Itäväylän alle oli mennyt jokin pieleen

Metroliikenne jouduttiin eilen torstaina osin keskeyttämään turvallisuussyistä Itä-Helsingissä ratavaurion vuoksi.

Vaurio johtui radan alla olleesta vajoamasta Herttoniemen ja Siilitien välisellä rata-alueella. Vaurio saatiin torstaina korjattua.

Kaupunkiliikenne Oy:n turvallisuuspäällikkö Juhana Hietaranta sanoo nyt, että vajoama oli poikkeuksellisen laaja ja vajoama tapahtui äkkiseltään.

Radan tukikerros oli pettänyt kahden, kolmen metrin pituudelta.

– Olemme käyneet onnettomuustutkintakeskuksen kanssa läpi tapahtuneen ja tutkintakynnys ei ylittynyt, mutta sisäisessä luokituksessa tämä on turvallisuuspoikkeama, Hietaranta sanoo.

Nyt vajoamaan johtaneet tapahtumat tutkitaan, koska metron turvallinen kulkeminen täytyy varmistaa.

– Me käynnistämme tapahtuneesta sisäisen turvallisuustutkinnan, jonka tarkoitus on löytää mahdollisia lisäkeinoja, joilla tällaisia jatkossa vältettäisiin, sanoo Halkola.

Rakennustöistä vastaava Stara: kuoppa poikkeuksellisen syvä

Paitsi että ratavaurio on ollut poikkeuksellisen pitkä, painauma on ollut myös poikkeuksellisen syvä.

– Minulle on kerrottu, että se on ollut erittäin merkittävä ja kyse on ollut useasta sentistä, jopa kymmenestä sentistä, yksikönjohtaja Hannu Halkola kaupungin rakentamispalvelu Starasta sanoo.

Tieto on kuitenkin Halkolan mukaan epävarma.

Radan vajoaminen johtui todennäköisesti Itäväylän alle rakenteilla olevan sadevesiviemärin poraustöistä.

Radan alle oltiin poraamassa halkaisijaltaan reilun metrin mittaista tunnelia sadevesiviemäriputkelle.

Työt olivat olleet kuitenkin jo viikon keskeytettyinä, koska työ oli ennakoitua vaikeampaa. Maaperä on porauskohdasta erittäin kovaa louhetta, jonka päällä on ollut hiekkaa.

Kun tunnelia on porattu, hiekkaa on todennäköisesti päässyt valumaan rakenteisiin, mikä on taas aiheuttanut rata-rakenteiden alle tyhjän tilan, jonne rata on vajonnut.

– On hyvin todennäköistä, että sinne on päässyt muodostumaan hienon hiekan varisemisen takia tyhjä tila, joka ei ole heti näyttäytynyt painautumana, vaan se on tapahtunut viiveellä, Halkola arvelee.

Aliurakoitsijan mittaajat huomasivat radan vajoamisen sattumalta?

Staran käyttämän aliurakoitsijan työntekijöitä oli kuitenkin käynyt työmaalla jostakin syystä ja he olivat huomanneet radan painauman.

– Alirakoitsijamme mittamiehet olivat käymässä työmaalla ja havainneet merkittävän painauman metroradassa ja ilmoittaneet asiasta, jotta turvallisuus taattaisiin.

Halkolan mukaan mertroliikenne oli keskeytetty saman tien ja HKL oli itse korjannut vauriot.

Jos mittausmiehet eivät olisi huomanneet sattumalta vajoamaa, olisiko ollut riski suurempaan onnettomuuteen?

– Jos he eivät olisi käyneet siellä, niin pidän todennäköisenä, että metronkuljettajat olisivat havainneet hyvinkin pian tämän poikkeuksellisen kuopan, Halkola sanoo.

Tunneli ei olisi hänen mukaansa voinut romahtaa kokonaan.

– Pidän äärimmäisen epätodennökäisenä, että se olisi kokonaan romahtanut. Puhutaan enemmän kuopasta, hän sanoo.

Stara: suunnittelutiedot puuttellisia

Yksikönjohtajan Hannu Halkolan mukaan viemäriputken rakentamisen suunnittelutyöt ovat olleet riittämättömiä ja sen tähden poraustöiden kannalta vaikeat olosuhteet Itäväylän ja metroradan alla tulivat yllätyksenä.

– Virhe on ehkä vähän rankka ilmaisu tälle asialle, mutta kyllähän tässä voidaan puhua suunnittelutietojen puutteellisuudesta, Halkola sanoo.

Halkolan mukaan jatkotarkkailu työmaalla on olennaista, jotta samalla työmaalla ei tapahdu uudelleen samankaltaista.

– Aiomme ehdottaa tilaajalle eli kaupungin ympäristötoimialalle, että työmaalle asennetaan automaattinen mittausjärjestelmä, joka katsoo, ettei tämä pääse tapahtumaan uudelleen. Kyse on aika merkittävästä ongelmasta, Halkola sanoo.

