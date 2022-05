Raisa Omaheimon kolumni: Lihavuuteen liitetään ominaisuuksia jotka eivät oikeasti liity painoon mitenkään

Lihavuuden stigma näkyy lihaviin ihmisiin kohdistuvina ennakkoluuloina ja stereotypioina. Pahimmillaan se on epäasiallista kohtelua kuten kiusaamista ja syrjintää. On havaittu, että monet niistä terveysongelmista, joiden katsotaan aiheutuvan lihavuudesta, voidaan myös liittää lihavuuden stigmaan.

Toinen vaihtoehto on ylistämällä alistaminen, eli lihava urheilija on "rohkea" ja "inspiroiva". Me emme halua salakuvana teidän sosiaaliseen mediaanne, emmekä me halua tarpeettomia kehuja. Haluamme liikkua rauhassa omaksi iloksemme.