Paatunut huijari sieppasi 9-vuotiaan Helsingissä viikko sitten, mutta poika pääsi pakoon – "Äärimmäisen harvinainen tapaus", sanoo poliisi

Panttivangin ottamisesta epäilty mies on paatunut rikollinen, joka on vaihtanut nimeään monta kertaa.

Panttivangin ottamisesta ja törkeästä ryöstöstä epäilty 54-vuotias mies on tuomittu aiemmin muun muassa taposta ja lukuisista petoksista.

Yhdeksänvuotias poika otettiin panttivangiksi Helsingin Kulosaaressa viikko sitten perjantaina, epäilee poliisi. Poliisi tutkii poikkeuksellista rikosepäilyä erityisellä tarkkuudella.

Tämä kaikki tapauksesta tiedetään nyt:

Poliisin epäilyjen mukaan poika kaapattiin harmaaseen farmarimalliseen Mercedes Benziin aikaisin perjantaiaamulla pojan ollessa matkalla kouluun. Pojan huoltajat saivat samana aamuna kiristysviestin, jossa ilmoitettiin lapsen kidnappaamisesta.

Tämän jälkeen ilmeni, että poika ei ollut saapunut kouluun. Poliisi epäilee 54-vuotiaan miehen kaapanneen pojan tarkoituksenaan vaatia hänestä lunnaita. Poika löytyi myöhemmin iltapäivällä noin kello 13 aikaan fyysisesti hyvässä kunnossa. Hänen omaisuuttaan oli viety.

Vuonna 1967 syntynyt mies otettiin kiinni heti viime perjantaina. Miestä epäillään törkeästä ryöstöstä ja panttivangin ottamisesta. Hänet vangittiin tiistaina 26. huhtikuuta.

– Miehen päätarkoituksena on ollut panttivangin ottaminen, eikä niinkään törkeä ryöstö. Koska omaisuutta on väkivallalla tai sen uhalla viety, niin siksi on lisätty törkeä ryöstö rikosnimikkeeksi, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss.

Poliisi: Epäilty ei ollut läheinen uhrin perheen kanssa

Forssinmukaan 54-vuotias mies ei ollut millään tavalla läheinen perheen kanssa entuudestaan. Sen tarkemmin poliisi ei avaa uhrin ja hänen perheensä suhdetta epäiltyyn.

Poliisilla alkaa olla jo jonkinlainen käsitys tapahtumista, mutta Forss pysyttelee yhä vaitonaisena tilanteen yksityiskohdista esitutkinnan turvaamiseksi. Poliisi tiedottaa tapauksesta lisää mahdollisesti ensi viikolla.

– Meillä on kesken teknisiä tutkimuksia ja erilaisia tietopyyntöjä sekä tarkastuksia, joilla pystytään varmistamaan tapahtumien kulkua sekä sulkemaan pois tiettyjä tapahtumien kulkuja, Forss toteaa.

Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja farmarimallisesta Mercedes Benzistä. Kuva: Helsingin poliisilaitos.

Poliisi pyysi alkuviikolla yleisöltä vihjeitä epäillyn kuljettaman auton liikkeistä. Forssin mukaan poliisi on saanut muutamia hyviä vihjeitä.

– Ne ovat omalta osaltaan auttaneet tutkintaa.

Epäilty taustaltaan huijari ja tappaja

Alakoululaisen kidnappaamisesta epäillyllä miehellä on aiempaa rikostaustaa. Miehen rikoksista vakavin on lainvoimainen tuomio taposta vuodelta 2000.

Lisäksi mies on tuomittu useita kertoja petoksista ja törkeistä petoksista. Hän on vaihtanut sukunimeään ainakin kuusi kertaa ja etunimeään muutaman kerran. Ensimmäisen petostuomionsa mies on saanut parikymppisenä vuonna 1989.

Mies on ollut etsintäkuulutettuna useaan otteeseen. Vuonna 2015 törkeästä petoksesta annetun tuomion mukaan mies pakoili Italiassa, jossa hän jäi kiinni.

Myös muun muassa Slovenian viranomaiset antoivat miehestä pidätysmääräyksen ja pyysivät luovutusta vuonna 2020. Tapaus liittyi epäiltyyn kavallukseen ja petokseen. Tänä keväänä mies oli määrätty matkustuskieltoon.

Vuonna 2015 annetun tuomion mukaan mies oli erehdyttänyt yrityksiä ja yksityishenkilöitä esittämällä varakasta ja kansainvälisesti verkostoitunutta pääomasijoittajaa. Todellisuudessa mies ei ollut varakas.

Mies sai tuolloin tuomion myös oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta. Hän oli sanonut todistajalle: "Bosniassa on poikia, jotka tekee mitä vaan jos tarvii. He ovat ammattilaisia." Hän oli maininnut miehelle myös kuopasta, josta on mukava kaivaa itseään ylös.

Poliisilla on tiedossa epäillyn rikostausta. Sen perusteella yhdeksänvuotiaan kaapannutta miestä voi pitää vaarallisena rikoksenuusijana.

– Jos henkilöä on todennäköiset syyt epäillä panttivanginottamisrikoksesta, niin se jo itsessään kertoo riskitekijöistä, joita tilanteeseen liittyy. Jos tällaiseen tekoon ollaan valmiita lähtemään, se nostaa kokonaisriskiä siitä, mitä kaikkea olisi voinut tapahtua, Forss toteaa.

– Jossittelu on kuitenkin turhaa. On pääasia, että poika on turvassa, hän jatkaa.

Lapsen ottaminen panttivangiksi poikkeuksellista

Panttivangin ottaminen on Suomessa harvinainen rikosnimike. Se, että uhrina on ollut lapsi, tekee tapauksesta vielä poikkeuksellisemman.

Yleensä lapsen kaappaamiset liittyvät Suomessa isän ja äidin välisiin kiistoihin, mutta niitä tutkitaan omavaltaisina huostaanottoina eikä panttivangin ottamisina.

– Tämä on Suomen oloissa äärimmäisen harvinainen rikos, toteaa Forss.

Poliisi pyytää havaintoja harmaan Mercedes Benzin liikkeistä Uudenmaan alueella perjantaina 22. huhtikuuta. Kuva: Helsingin poliisilaitos

Forssin mukaan poliisi tarttui tilanteen selvittämiseen viime viikon perjantaina kaikin voimin. Pojan kaappausta oli selvittämässä suuri joukko poliisin, järjestyspoliisin ja tutkinnan henkilökuntaa.

– Lopputulos oli todella hyvä. Lapsi saatiin takaisin kotiin, ja tilanne on sen osalta selvä. Teemme rikoksen tutkimisen mahdollisimman laajasti ja tarkasti, jotta epäselvyyksiä ei jää, Forss kertoo.

Poliisi toivoo hienotunteisuutta

Poliisi pyysi tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun) alkuviikolla medialta ja yleisöltä hienotunteisuutta tapauksen käsittelyssä. Poliisin mukaan ei ole toivottavaa, että esimerkiksi perheen asuinpaikkaa yritettäisiin selvittää tai muuten häiriköitäisiin asianosaisia.

Perheelle halutaan taata rauha ja mahdollisimman normaalit olosuhteet tapahtumista huolimatta.

– Jokainen voi kuvitella, miltä tuntuu, jos oma lapsi siepataan tai, miltä lapsesta tuntuu, jos vieras ihminen hänet sieppaa, Forss sanoo.

Uhrille ja hänen perheelleen on järjestetty kriisiapua ja tukea tilanteen käsittelyyn.