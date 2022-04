Herätys: Tällainen on maailman rikkain ihminen | Ukrainassa on meneillään hääbuumi | Epävarmuus piinaa yhä ravintola-alaa

Tällainen on visionääri Teslan, SpaceX:n ja nyt Twitterinkin takana

Toimitusjohtaja nukkui tehtaansa lattialla, jotta ymmärtäisi osa osalta, miten tuotteet valmistetaan – toisaalta hän laukaisi autonsa huvin vuoksi avaruuteen. Tällainen on maailman rikkain mies Elon Musk , joka osti tällä viikolla Twitterin. Hän pitää liiketoimiaan hyväntekeväisyytenä, koska niiden tarkoitus on ratkaista ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavat ongelmat.

Hääbuumi kukoistaa sotaa käyvässä Ukrainassa

Ravintolatyöntekijöitä jäi tyhjän päälle, kun turvaverkko petti

Petteri Orpo ymmärtää hoitajien palkkavaatimuksia

Hoitajien palkkavaatimus saa ymmärrystä kokoomuksen puheenjohtajalta Petteri Orpolta, mutta ei kuitenkaan lupausta. Orpon mukaan hoitajia on kuultava. Hän sanoo, että hallitus on vastuussa siitä, että peruspalvelut toimivat. Nyt on katsottava, mitä sovittelulautakunnassa saadaan aikaan, Orpo toteaa.