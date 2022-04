Humpsahduksen ääni on tunturikulkijan kauhu, ja se voi kuulua huhtikuussakin – Kilpisjärvellä lumivyöryriski on yhä huomattava

Lapissa nautitaan vielä vielä viimeisistä hiihtokeleistä. Kilpisjärvellä lunta on 80 senttiä ja Inarissakin lähes puoli metriä.

Reiteiltä takamaastoon suuntaavien kannattaa olla yhä tarkkana. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan lumivyöryvaara on Kilpisjärven alueella nyt huomattava. Muualla Lapissa riski on matala, mutta ei olematon.

– Huhtikuu on Kilpisjärvellä se aika, jolloin lumivyöryjä on eniten. Myös luonnollisia lumivyöryjä on enemmän kuin muualla, kertoo kehityspäällikkö Alberto Blanco Ilmatieteen laitokselta.