Jyväskylän keskustaan nousee lähivuosina talot parille tuhannelle uudelle asukkaalle

Keskustaan nousee 16- ja 13-kerroksiset asuintalot. Lisäksi niiden ympärille on kaavoitettu matalampia kerrostalokomplekseja.

Vaikka Jyväskylän ydinkeskusta on pieni, kaupunki valitsi aikoinaan asumisen lisäämisen keskustan vision kivijalaksi. Se näkyy nyt rakennusbuumina.

Leena Rossi on tyytyväinen, että keskusta saa tuhansia uusia asukkaita.

Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi muistuttaa, että Jyväskylässä on kohta 145 000 asukasta ja keskusta-asumiselle kysyntää.

– Siksi hankkeet ovat lähteneet liikkeelle ja se on hyvä asia.

Ahtaus lisää ennakkosuunnittelua

Tällä hetkellä näkyvin työmaa on Kalevankadun Puistolan Torni. Tieltä puretun matalan rakennuksen tilalle tulee 16-kerroksinen asuintalo. Perustusten paalutus on juuri alkamassa. Ahtaassa paikassa toimiminen on vaatinut rakentajalta ylimääräistä suunnittelua.