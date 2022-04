Viihdejätti Disney kiipelissä Floridassa – miljoonien veroetu meni ja fanit suuttuivat, koska yhtiö ei tuominnut tarpeeksi nopeasti vähemmistöjä sorsivaa lakia

Disneyn ja Floridan välisen riidan takana on Floridassa vastikään vahvistettu laki, joka estää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä puhumisen osana opetusta kouluissa lastentarhasta kolmanteen luokkaan asti. Vanhemmilla on oikeus haastaa koulu oikeuteen, jos opetus ei vastaa uutta lakia.

Disney pysyi kauan hiljaa

Floridan suurin yksityinen työnantaja on viihdejätti The Walt Disney Company, joka omistaa Orlandossa sijaitsevan maailman suurimman teemapuistokompleksin eli Walt Disney World Resortin. Yhtiö työllistää pelkästään Floridassa lähes 80 000 työntekijää.

Seuraavalla viikolla Chapek kertoi New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) yhtiön osakaskokouksessa, että yhtiö on tehnyt töitä lain voimaantulon estämiseksi kulisseissa.

Valtava etu menetettiin

– Jos Disney haluaa valita taistelunsa, he valitsivat väärän miehen. Kuvernöörinä minut on valittu laittamaan floridalaiset kaiken edelle, enkä anna woke-kulttuuria harjoittavan yrityksen hallita tätä osavaltiota, DeSantis kirjoitti lehden mukaan.

Walt Disney World Resort on valtava lomakeskus Floridan Orlandossa. Maailman suurin teemapuistokompleksi on noin kahden Manhattanin saaren kokoinen.

Erityinen veroaluejärjestely on jatkunut yli 50 vuotta. Järjestelyn ansiosta Disney saa The New York Timesin tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti alueen rakenteen muutoksia ja rakennuksia, tuottaa omaa sähköä ja määrätä veroja, joilla alueen oma palokuntatoiminta ja ensihoito järjestetään. Alue on myös itse vastuussa muun muassa teiden ylläpidosta ja vesihuollosta.