Lumi tuhosi Ikosten talosta koko terassin, mutta korvauksia ei ole tiedossa – taustalla yksi vakuutusalan yleisimmistä linjauksista

Ikoset eivät olleet kotona, kun täystuho tapahtui. He kuulivat romahduksesta tyttäreltään, joka vietti talossa aikaa ystävänsä kanssa.

Vakuutusyhtiöt nihkeitä korvaamaan

– Suomalaiseen talveen kuuluu lumi. Joskus sitä on enemmän, joskus vähemmän. Kiinteistön omistajan vastuulla on pitää huoli, ettei siitä aiheudu vahinkoja tontilla, If Vakuutuksen korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen tiivistää.