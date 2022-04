Raisio Oyj myy Venäjän kuluttajaliiketoiminnot venäläisyritykselle – kauppahinta 1,5 miljoonaa euroa

Raisio on allekirjoittanut sopimukset, joilla Raision kuluttajaliiketoiminnoista Venäjällä vastannut tytäryhtiö OOO Raisio Nutrition myydään venäläiselle Copacker Agro Ltd:lle. Raision Venäjän tytäryhtiö on käyttänyt muun muassa Venäjän ja Valko-Venäjän markkinoilla Nordic-tavaramerkkiä ja näillä markkinoilla tavaramerkin oikeudet myydään virolaiselle Nordgate Trading Oü -yritykselle.

– OOO Raisio Nutritionin ja Nordic-tavaramerkin kaupan odotetaan toteutuvan toukokuun loppuun mennessä. Kaupan lopullinen toteutuminen on riippuvainen viranomaiskäsittelyn kestosta. Kokonaiskauppahinta on noin 1,5 miljoonaa euroa. Kaupan seurauksena Raisio kirjaa ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulokseen 2,9 miljoonan euron arvioidun arvonalentumistappion. Kumulatiivinen ruplan ja euron muuntoero liittyen Venäjän kuluttajaliiketoimintaan on 2,3 miljoonaa euroa ensimmäisen kvartaalikatsauskauden lopussa, kertoo yhtiö tiedotteessaan.