Sari Veikkolainen majoitti toistamiseen pakolaisen kotiinsa, kun ukrainalainen Yevheniina tarvitsi turvapaikan: "Suomalaisilla on velvollisuus auttaa"

– Tulkin välityksellä sovimme meidän perheen säännöt. Tärkein sääntö on, että jos olet nälkäinen, mene jääkaapille ja ota ruokaa. Ole omatoiminen. Se on varmasti hankalaa, kun tulet vieraaseen paikkaan, että miten kehtaat olla kuin kotonasi, Veikkolainen pohtii.

Nyt Yevheniina on ehtinyt asua Veikkolaisen luona jo yli kuukauden. Veikkolainen vertaa järjestelyä asumiseen kämppiksen kanssa. Arki on löytänyt uomansa, ja perhe viettää sopivasti aikaa yhdessä Yevheniinan kanssa ja sopivasti omissa oloissaan.

Ottanut pakolaisen kotiinsa ennenkin

Auttamisen tapoja on onneksi monia. Jos on kiireinen elämä mutta iso palkkapussi, kannattaa lahjoittaa rahaa. Jos taas on paljon aikaa mutta vähän varoja, voi mennä lipaskerääjäksi tai vaikka avustuskeskukseen auttamaan. Mutta auttaa pitäisi, Veikkolainen vetoaa.

– Kyllä meillä suomalaisilla on velvollisuus auttaa. Eikä pelkästään ukrainalaisia, vaan kaikkia. Meillä on asiat tosi hyvin. Meillä on varaa auttaa. Meillä on tilaa täällä Suomessa, niin kuin meidän kodissakin oli tilaa, Veikkolainen sanoo.