Pieni Viro on aseistanut Ukrainaa ahkerammin kuin useimmat muut maat – selvitimme, millaista aseapua Ukraina on saanut lännestä

Pieni Viro pistää silmään, kun katsotaan mitkä maat ovat tukeneet Ukrainaa eniten aseellisesti Venäjän aloittaman hyökkäyksen aikana.

Viro on toimittanut 1,3 miljoonan asukkaan maaksi Ukrainaan vaikuttavan määrän aseistusta: 122-millisiä kenttätykkejä, Javelin-panssarintorjuntaohjuksia, telamiinoja, kertasinkoja, automaattiaseita, drooneja, käsikranaatteja, ammuksia, laseretäisyysmittareita, kypäriä ja lääkintätarvikkeita.

– Jokainen neliömetri valtaamatonta Ukrainaa, jokainen pelastettu henki ja jokainen hyökkääjän tuhottu ajoneuvo on hyvä uutinen ja meille tärkeä asia, Viron puolustusvoimien komentaja Martin Herem kommentoi tuoreimpia asetoimituksia (siirryt toiseen palveluun) huhtikuun alussa.

Viro on vaatinut Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia tilille järkähtämättömästi ja näkyvästi. Pääministeri Kaja Kallaksen kirjoituksia sodasta ovat julkaisseet muun muassa New York Times (siirryt toiseen palveluun)ja The Economist (siirryt toiseen palveluun).

Maassa, jossa Neuvostoliiton julmuudet ovat vielä tuoreessa muistissa, Ukrainan asia vaikuttaa tuntuvan melkein omalta.

– Putin ei saa voittaa tätä sotaa. Hän ei saa edes ajatella voittaneensa, ettei hänen ruokahalunsa kasva, Kallas kirjoittaa.

Tilastot avaavat maiden välisiä eroja

Yle sai käyttöönsä Saksan Kielissä toimivan maailmantalouden instituutin IfW:n tuoreet tiedot (siirryt toiseen palveluun) Ukrainan asetoimituksiin käytetyistä rahoista. Instituutti on koonnut tietoja Ukrainaille aseapua lähettäneistä EU-maista ja EU:n ulkopuolisista G7-ryhmän jäsenistä eli Yhdysvalloista, Kanadasta, Britanniasta ja Japanista.

Sotilaalliseksi avuksi on laskettu kaikenlaiset aseet ja puolustustarvikkeet sekä Ukrainan puolustusvoimille tehdyt muut lahjoitukset kuten polttoaineet ja ruoka-annokset. Tilastoissa huomioidaan myös aseiden ostamiseen tarkoitetut suorat tuet ja kahdenväliset lainat.

Tarkastelu on tehty aikavälillä 24.1–23.4, eli siinä on huomioitu myös sotaa edeltänyt aseapu. Erot avun määrissä ovat huomattavat.

Eniten aseapua on odotetusti tullut Yhdysvalloilta. Kärkiviisikkoon lukeutuvat myös isot EU-maat Puola ja Saksa sekä G7-maista Britannia ja Kanada.

Viro, Latvia ja Slovakia ovat niin ikään merkittäviä puolustustarvikkeiden antajia. Tämä korostuu varsinkin kun avun määrä suhteutetaan kyseisten maiden bruttokansantuotteeseen. Jälkimmäisessä tilastossa on mukana kaikki materiaaliapu, siis muukin kuin aseapu.

Suomi on aseavun osalta eurooppalaista keskikastia. Suomi on käyttänyt aseapuun 10 miljoonaa euroa ja muuhun kahdenväliseen apuun 14 miljoonaa euroa.

On kuitenkin mahdollista, että osa toimitetuista aseista jää tilastojen ulkopuolelle. Kielin tutkimuslaitos korostaa, että Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan ja Suomen osalta puuttuu tarkkoja tietoja annetusta kalustosta.

Tarkkaa kuvaa yksittäisten maiden aseavusta tuskin saadaan, arvioi Viron Kansainvälisen puolustustutkimuksen keskuksen tutkija Martin Hurt Ylen videohaastatelussa.

Vaitonaisuuteen voivat vaikuttaa sekä sisäpolitiikka että huoli Venäjän vastareaktioista. Riskinä on, että Euroopasta tulevat toimitukset joutuvat Venäjän kohteeksi. Ukrainalla ei myöskään välttämättä ole halua avata aselahjoituksiin liittyviä yksityiskohtia.

– Lännelle on tärkeää kertoa Ukrainan tukemisesta menemättä yksityiskohtiin, koska tällä voisi olla haitallinen vaikutus sotaponnisteluihin, Hurt tiivistää.

Suomen aseapu EU:n perustasoa

Uusia päätöksiä aseapuun liittyen tehdään jatkuvasti. Isoista Euroopan maista kaikki Italiaa ja Espanjaa lukuun ottamatta ovat nyt toimittaneet tai toimittamassa Ukrainalle raskaita aseita, kun Saksakin päätti sallia Gepard-ilmatorjuntapanssarien lähettämisen Ukrainan tueksi.

Tämä kartta kertoo minkälaista aseapua eri Euroopan maat ovat Ukrainalle antaneet. Maat on jaettu kolmeen kategoriaan: raskaita aseita toimittaneisiin maihin, kevyitä aseita toimittaneisiin maihin ja maihin jotka eivät ole lähettäneet aseapua Ukrainaan.

Suomen toimittama apu eli kertasingot, rynnäkkökiväärit, ammukset, kypärät ja luotiliivit ovat kutakuinkin EU:n perustasoa.

Ukrainan lähinaapurit ovat aktiivisia

Euroopan itäpuoli on toimittanut Ukrainaan suhteellisen paljon raskasta aseistusta, kuten panssarivaunuja ja kenttätykkejä. Itäisen Keski-Euroopan jäsenmailla on paljon pelissä. Niistä melkein kaikilla on yhteinen ulkoraja joko Ukrainan tai Venäjän kanssa.

Niiden apua puoltaa myös Ukrainan kanssa yhteensopiva kalusto. Mailla on edelleen käytössään runsaasti neuvostoaikaista kalustoa, jota on myös Ukrainan armeijalla.

– Kyse on osittain aseista, mutta ennen kaikkea amputarvikkeista, jotka ovat hyvin standardisoituja, Hurt sanoo.

Osa toimituksista on tehty kaikessa hiljaisuudessa, jottei Venäjä saisi niistä tarkkaa vihiä.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki vahvisti vasta viime viikolla (siirryt toiseen palveluun), että maa on lähettänyt Ukrainan tueksi kymmeniä modernisoituja T-72-panssarivaunuja. Tätä ennen asialla spekuloitiin viikkoja.

T-72-panssareita on lähettänyt myös Tšekki, ja Slovakia on toimittanut raskaan S-300-ilmatorjuntajärjestelmän. Slovenia on neuvotellut Saksan kanssa vaihtokaupasta lähettääkseen Ukrainaan jugoslavialaisia M-84-tankkeja. Liettua puolestaan on sanonut (siirryt toiseen palveluun) lähettäneensä varastoistaan jo kaiken mitä pystyy.

Puola on Ukrainan merkittävä tukija. Pääministeri Mateusz Morawiecki (keskellä) tapasi Ukrainan presidentin Kiovassa maaliskuun puolivälissä. Kuva: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Vanhassa kalustossa on väitetty olleen (siirryt toiseen palveluun) jonkin verran laatuongelmia. Näin on kerrottu esimerkiksi Tšekin ja Puolan lähettämistä T-72-vaunuista. Vastapainoksi Tšekki ja Slovakia ovat ilmoittaneet korjaavansa Ukrainan vaurioitunutta sotakalustoa.

Itäisen Keski-Euroopan jäsenmaista Unkari ja Bulgaria ovat vieneet vain avustustarvikkeita. Putinin ystävän Viktor Orbánin hallitsema Unkari on ainoana EU-maana kieltänyt asekuljetukset alueensa kautta.

Bulgaria vihjasi saattavansa aloittaa aseavun, kun Venäjä katkaisi kaasutoimitukset maahan huhtikuun lopulla.

EU:n rauhanrahasto tasaa kustannuksia

EU-maat ovat myös tehneet yhteisiä päätöksiä aseavun antamisesta Ukrainalle. Sodan ensimmäisellä viikolla EU:n ulkoministerit sopivat niin kutsutun rauhanrahaston käyttämisestä Ukrainan aseistamiseen.

Rauhanrahasto on EU-budjetin ulkopuolinen väline, joka mahdollistaa yhteiset panostukset asevientiin. Ukrainan asepuun käytettävää osuutta on sodan puhjettua kasvatettu 1,5 miljardiin euroon.

Rauhanrahaston kautta EU:n jäsenmaat voivat hakea korvausta Ukrainalle lähetetystä aseavusta. Puolustusministeriön mukaan Suomi hakee korvausta ainakin kertasingoista, luotiliiveistä ja komposiittikypäristä.

Myös monet muut EU-maat ovat hakeneet EU-tukea Ukrainalle toimittamaansa apuun. Yhteisen EU-rahan toivotaan myös luovan kannustimia jäsenmaille lisätä Ukrainaan suuntautuvaa aseapua.

– Osa maista olisi antanut sotilaallisia tarvikkeita EU:n päätöksestä riippumatta. Mutta uskon, että tämä on vaikuttanut useiden maiden halukkuuteen tehdä pitkälle meneviä päätöksiä Ukrainan tukemiseksi.

Toistaiseksi Ukrainaan on lähetetty paljon vanhaa kalustoa. Hurtin mukaan myös parhaan saatavilla olevan materiaalin lähettämistä Ukrainaan on pohdittava .

– Luulen, että asiasta ryhdytään keskustelemaan vakavasti muutaman viikon kuluttua.