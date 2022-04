Tutkimukset osoittavat, että vähintään 30 prosenttia Suomen väestöstä on saanut koronatartunnan – THL:n Salminen: Osuus voi olla vielä tätäkin isompi

Virallisten tilastojen mukaan Suomessa on todettu yli 1 023 000 koronavirustartuntaa. Se on vajaa viidennes väestöstä. Sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n että Helsingin yliopiston tutkimukset todistavat nyt sen, että Suomessakin tartuntoja on testattuja tartuntoja enemmän.

– Tuokin on tietysti suunta antava, eli tartuntoja voi olla isompikin määrä. Se riippuu vähän siitä, miten otanta on osunut väestöä edustavasti. Nämä otannat ovat kohtuullisen pieniä, eli sekin voi vähän sotkea arviota, Salminen jatkaa.

Euroopassa jopa 80 prosenttia

Vasta-aineita tutkitaan satunnaisotannalla

– Ainoa keino on yrittää tehdä väestöotantaa, eli satunnaisesti pyydetään ihmisiä osallistumaan tutkimuksiin. Vapaaehtoisilta otetaan verinäyte ja verinäytteestä tutkitaan vasta-aineita. Tutkimuksessa pystytään erottamaan ne vasta-aineet, jotka syntyvät rokotuksen kautta tai ne, jotka on saatu tartunnan kautta, Salminen kuvailee.

Yhteiskunnan sulkeminen ei kannata

Optimistisin mielin eteenpäin

Vaikka virus on yllättänyt asiantuntijat jo parikin kertaa aikaisemmin, tilanne on kuitenkin nyt selvästi parempi. Salminen katsoo tulevaan optimistisin mielin. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että rokotuksia on annettu jo kattavasti. Ja jos on tarvetta, lisääkin rokotuksia voidaan antaa, Salminen muistuttaa.