Valkoisen talon lehdistöillallinen palasi koronatauolta vitsien kera: "Meillä oli kamala rutto – ja sitä seurasi vielä kaksi vuotta koronaa"

Myös Yhdysvalloissa on alettu palata koronapandemian jälkeen normaalimpaan elämänmenoon. Yksi merkki tästä on Valkoisen talon perinteinen lehdistöillallinen, joka järjestettiin lauantaina kahden vuoden tauon jälkeen.

Trump boikotoi presidenttikautensa aikana vuodesta 1921 asti järjestettyä illallista, ja viimeiset kaksi vuotta koronapandemia on estänyt niiden järjestämisen.

– Se on ymmärrettävää. Meillä oli kamala rutto – ja sitä seurasi vielä kaksi vuotta koronaa, Biden vitsaili Trumpin kustannuksella.

Puheensa vakavammassa osiossa Biden pohti demokratian tilaa eri puolilla maailmaa ja sitä, mikä merkitys illallisen vierailla eli lehdistöllä on sen ylläpitämisessä.

– Ulkomailla se liberaali maailmanjärjestys, joka on luonut pohjan toisen maailmansodan jälkeiselle rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin aikakaudelle, on aidosti ja vakavasti uhan alla. Täällä kotona myrkky valuu demokratiamme läpi. Disinformaatio leviää, totuus hautautuu valheiden alle, valheet elävät totuutena. On selvää, ja tarkoitan tätä todella sydämeni pohjasta, että te vapaan lehdistön edustajat, olette tärkeämpiä kuin koskaan viimeksi kuluneen vuosisadan aikana. Tarkoitan tätä todella, Biden sanoi yleisölle.