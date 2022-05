Ukrainassa vieraillut USA:n edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi kiitteli Zelenskyiä taistelusta vapauden puolesta

Pelosi on korkea-arvoisin Yhdysvaltain johdon edustaja, joka on vieraillut Ukrainassa sodan alettua. Delegaatio vei Kiovaan viestin siitä, että lisää tukea Yhdysvalloista on tulossa.

USA:n edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi vieraili Kiovassa