Joskus on käyty Kaivopuistossa

Maryam ei ole viettänyt vappua muinakaan vuosina suuremmin, vaikka hän on syntynyt Suomessa.

Joskus he ovat perheen kanssa käyneet Kaivopuistossa ja pienenä hän muistaa saaneensa vappupallon. Siihen nähden tämä vappu ei poikennut normaalista, vaikka Id-juhla tekikin tästä vapusta poikkeuksellisen.

Maryam myöntää, että hänelle Id-juhla on vappua tärkeämpi.

– Uskonto on mulle tärkeä. Erityisesti Id. Mä rakastan Id-juhlaa, koska siinä perhe on yhdessä ja tulee paljon ystäviä. Se on aikaa, jota mä aina odotan, Qaderzada kertoo.