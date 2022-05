THL antaa suosituksen mahdollisesta neljänsien rokoteannosten laajentamisesta alkuviikosta

EU-maissa ei ole yhtenäistä käytäntöä 4. rokoteannoksista

Uudet alavariantit voivat tuoda uusia tartuntoja

– Tärkein kysymys on, millaisen taudin se aiheuttaa. Jos se on osin neutraloitavissa, niin silloin ihmiset, joilla on infektion tai rokottamisen tai molempien aikaansaama immuniteetti, ovat todennäköisesti vakavalta taudilta suojassa, mutta saavat flunssantapaisen tai vähäoireisen ylähengitysinfektion. Tämä on se skenaario, josta eteläafrikkalaiset kollegat tällä hetkellä kertovat näkemästään.

Pelkkä omikronrokote on huonompi kuin yhdistelmärokote

Rokotteet ovat tulleet jäädäkseen

Koronaviruksella on eläinreservuaari, eli se tarttuu myös eläimestä ihmiseen ja sen evoluutio on kiivasta. Nohynek muistuttaa, että maailmassa on paljon väestöä, joka on kohdannut viruksen, mutta jonka rokotussuoja on vähäinen. On myös paljon ihmisiä, joiden immuniteettitaso on erilaisista perussairauksista johtuen huono.