Yle Moldovassa: Venäjän hyökkäyksen uhka pelottaa – "Olemme askeleen päässä sodasta"

Moldova on Euroopan köyhin maa, ja siellä on alle kolme miljoonaa asukasta.

Venäjän sotilaita on nykyisin arviolta 1 000–2 000. Moldova on vaatinut miehittäjän sotilaiden poistumista, mutta Venäjä pitää niitä rauhanturvaajina.

Transnistria on pitkä mutta kapea maakaistale pääosin Dnestrjoen itärannalla. Se on julistautunut itsenäiseksi, mutta edes Venäjä ei ole tunnustanut sen itsenäisyyttä – ei ainakaan vielä.

Reilusti alle puolen miljoonan asukkaan Transnistriaa on sanottu Neuvostoliiton ulkomuseoksi, koska se on köyhä ja korruptoitunut, ja siellä näkee yhä neuvostoajan symboleita. Neuvostojäänteenä Transnistrian punalipussakin on sirppi ja vasara.

Transnistriassa asuu lähes yhtä paljon sekä venäläisiä, moldovalaisia että ukrainalaisia. Monilla on varmuuden vuoksi enemmän kuin yksi passi. Poliittisesti venäjänkieliset ovat niskan päällä, ja Transnistria on täysin riippuvainen Venäjän taloudellisesta tuesta.

– Täällä on vakaata, lapsemme ovat täällä, talomme on täällä, isäni on täällä ja äitini hauta on täällä, joten emme halua lähteä. Jos haluaisimme lähteä, olisimme jo lähteneet, Mițu sanoo.