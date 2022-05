Ylen kysely: Kolmekymmentä kansanedustajaa ulottaisi asevelvollisuuden myös naisille, valtaosa vastaajista nykymallin kannalla

Naisten asevelvollisuuskeskustelu on poreillut viime syksystä alkaen, ja tänä keväänä keskustelu on kuumentunut.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan myös Suomessa on ryhdytty puntaroimaan sotilasvahvuutta ja reservin kokoa, ja samalla on mietitty, miten yhteiskunta toimisi kriisitilanteessa. Naisten asevelvollisuuden kannatus on noussut kevään aikana kohisten, verrattuna esimerkiksi edellisen vuoden joulukuuhun, selviää Maaseudun tulevaisuuden (siirryt toiseen palveluun) huhtikuussa tekemästä kansalaiskyselystä.