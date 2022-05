Matkailualalla on nyt suuri patoutunut kysyntä – Tampereella lentoreitit lisääntyvät voimakkaasti

Matkailualalla käynnistymisvaikeuksia

– Matkailu alana on toipunut koronasta hitaammin kuin vaikkapa ravintola- tai ohjelmapalveluala. Myös Ukrainan tilanne vaikuttaa. Finnair on karsinut Aasian lentojaan, sinne päin ei yksinkertaisesti pysytytä matkustamaan. Toisiin kohteisiin tarjonta on runsasta, mutta toisiin myydään eioota, koska kapasiteettia tai lentoja ei vielä ole.

Kotimaa vetää koronan jälkeenkin

– Mutta en usko. Kotimaassa on vetovoimaa. Se on helppo ja turvallinen. Koronan myötä suunnitelmia on alettu tehdä myöhäisessä vaiheessa, ja kotimaanmatka on helppo järjestää vaikka saman viikon viikonlopulle.