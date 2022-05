Huomenna alkaa laaja lakko – näin se vaikuttaa eri puolella Suomea

Huomenna alkava kunta-alan lakko sulkee kouluja ja päiväkoteja sekä vaikuttaa myös kirjastoihin ja museoihin lakon piirissä olevissa kaupungeissa. Osassa kaupunkeja lakolla on vaikutusta myös esimerkiksi terveyspalveluihin ja liikenteeseen.

Koulut

Vantaalla koulujen perusopetus ja vammaisten lasten päivätoiminta on kaupungin mukaan keskeytetty. (siirryt toiseen palveluun) Tiistaina illalla arvioidaan opetuksen järjestäminen 4.-9. toukokuuta. Myös aamu- ja iltapäivätoiminta on lakon piirissä. Lukioissa, ammattiopisto Variassa ja toisen asteen oppilaitoksissa on tehty toimintasuunnitelmat.