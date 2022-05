Helsinkiläisäiti on joutunut jättämään lapsensa kolmen tuntemattoman ihmisen hoidettavaksi – siksi hän ja moni muu ymmärtää tiistaina alkavaa lakkoa

– Ryhmästä on vastannut lastenhoitaja, joskus yksin viidentoista lapsen kanssa. Ei siinä paljon viskariopetusta anneta, se on lähinnä lapsiryhmän hallintaa, Yli-Koski-Mustonen kertoo.

Hän on yksi yli sadasta lukijasta, jotka vastasivat kyselyymme siitä, mitä ajatuksia kunta-alan lakko herättää ja miten se vaikuttaa arkeen. Oma suunnitelma huomenna tiistaina alkavan lakon ajaksi on valmiina.

"Palkka on tärkeää, mutta työolot on saatava kuntoon"

– Palkka on tärkeää, mutta työolot on saatava kuntoon. Itseäni hirvittäisi olla työpaikassa, jossa et aamulla tiedä, mitä ja missä tänään teet. Työntekijöitä siirrellään ryhmistä ja päiväkodeista toiseen, jotta saadaan lainmukaiset aikuisten ja lasten suhdeluvut talotasolla täyteen. Lapsille on sydänsärkevää, kun tuttua hoitajaa ei olekaan.