Lintilä on tyytyväinen Rosatom-päätökseen – ympäristöpolitiikan professori arvioi: Ydinvoimalalle etsitään toimittaja lännestä tai Japanista

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on tyytyväinen Fennovoiman päätökseen, jonka mukaan yhtiö on katkaissut laitostoimitussopimuksen venäläisen valtioyhtiön Rosatomin kanssa.

– Terminointi on erittäin ymmärrettävä toimenpide tässä tilanteessa. Tässä on läpi projektin ollut havaittavissa voimakkaita myöhästymisiä ja toiminnallisuuden hyvin suuria kyseenalaistuksia, Lintilä kertoo.

Venäjän hyökkäys vaikutti ministerin ajatteluun

Elinkeinoministeri Lintilä on aiemminkin kyseenalaistanut Fennovoiman hankkeen. Hän totesi eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa maaliskuussa (siirryt toiseen palveluun) , että ydinvoimalan rakentamislupaa on täysin mahdotonta hyväksyä.

– Oma kantani on enemmän kuin omistajilla liittynyt Ukrainan sotaan ja niihin toimiin, joita Venäjä on tehnyt. Venäjä on rikkonut kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ottamalla haltuun toisen valtion ydinvoimalan. Pidän täysin mahdottomana, että tällaisessa tilanteessa tulisi lupaa myöntää.