Venäläinen pohatta Oleg Tinkov kritisoi sotaa Instagramissa, Putin iski seuraavana päivänä – “Venäjää maana ei ole enää olemassa“

– Viattomat ihmiset ja sotilaat kuolevat. Kenraalit tajusivat herättyään krapulasta, että heillä on paska armeija. Ja miksi armeija olisikaan hyvä, jos kaikki muukin maassa on toimimatonta ja juuttunut sukulaisten suosimiseen, nöyristelyyn ja alistumiseen? hän kirjoitti (siirryt toiseen palveluun) .

Päivää myöhemmin hänen pankkinsa johto sai yhteydenoton presidentti Vladimir Putinin hallinnolta, Tinkov kertoo The New York Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa.

Kyseessä on Tinkovin ensimmäinen haastattelu sen jälkeen, kun sota alkoi.

Tinkov selvisi leukemiasta, mutta “ei ehkä Kremlistä“

Tinkov antoi puhelinhaastattelun The New York Timesille tuntemattomasta olinpaikasta. Uutistoimisto AFP:n mukaan hän on asunut viime vuodet ulkomailla.