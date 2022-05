Anna Honcharenko, 20, kuulostelee soluasunnossa Joensuussa yhä ilmahälytyksiä – näin alkaa ensimmäisten ukrainalaisopiskelijoiden arki Suomessa

Yöpöydällä on pieni koirapehmolelu ja Ukrainan passi. Ne ovat lähes ainoat henkilökohtaiset tavarat, jotka Anna Honcharenkolla , 20, on mukanaan. Passi kertoo pitkästä matkasta ja pehmolelu muistuttaa saksanpaimenkoira Jackista. Se jäi kotiin Dnipron kaupunkiin Keski-Ukrainaan, samoin kuin vanhemmat ja pikkusisko.

Opiskelukaveri pakeni Mariupolista

Jopa tuhansia opiskelijoita tulossa

Esimerkiksi Itä-Suomen yliopisto on tähän mennessä myöntänyt opinto-oikeuden 42 ukrainalaiselle opiskelijalle. Heistä parikymmentä on ottanut paikan vastaan ja neljä on saapunut Joensuuhun. Muutama on ilmoittanut olevansa matkalla Suomeen.