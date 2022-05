Kumpi väistää, auto vai pyörä? Monella suomalaisella yksinkertaisetkin liikennesäännöt ovat huonosti hallussa

Kyselyn tarkoitus on herättää keskustelua ja omalta osaltaan auttaa myös Liikenneturvan työtä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Esimerkiksi viimeisen kahden viikon aikana Karvonen on käynyt Mikkelin kaupungin kanssa läpi konkreettisia parannuksia, joilla olemassa olevaa infraa ja sitä kautta turvallisuutta voisi parantaa.

– Totuushan on, että vaikka meillä olisi väylät kuinka hyvässä kunnossa, vastuu turvallisuudesta on meillä liikenteen käyttäjillä. Vastuullamme on myös lasten neuvominen ja opettaminen.