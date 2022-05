HS: Hallitus on perumassa Saimaan kanavan remontin – hanketta lykättiin jo marraskuussa

Suomen hallitus aikoo perua tai laittaa jäihin Saimaan kanavan suurremontin, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) . Remontin kustannusarvio on ollut noin 95 miljoonaa euroa.

HS:n mukaan lopullista päätöstä ei ole tehty, mutta asiasta on laaja yksimielisyys. Varautumisen ministerityöryhmän on määrä käsitellä hanketta lähiaikoina.

Taustalla vaikuttaa se, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut molemmin puolin pakotteita. Niiden takia kanavan käyttö jäänee lähivuosina merkittävästi vähäisemmäksi kuin aikaisemmin.

Venäjä on myös uhannut irtisanoa kanavan vuokrasopimuksen .

Urakan kilpailutus keskeytettiin jo viime vuonna

Vuokra-alue on Venäjän puolella sijaitseva maakaistale, jonka Suomi on vuokrannut Venäjän valtiolta. Vuokrajärjestely on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen.