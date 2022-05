Joukkoirtisanoutumiset puhuttavat hoitajia päivittäin – Eljas Honka-Hallila: "Tämä nähdään vähän naisten puuhasteluna ja sitä se ei ole"

Sairaanhoitaja Eljas Honka-Hallila valmistautuu uuden potilaan vastaanottoon TYKSin aikuisten teho-osastolla.

Hoitajien työtaistelutoimet jatkuvat, vaikka päällä ei ole lakkoa eikä vielä tiedetä, milloin joukkoirtisanoutuminen on ajankohtaista.

Honka-Hallila kertoo, että tehyläiset ja superilaiset hoitajat ja lähihoitajat eivät tee ylitöitä, eivätkä vaihda vuoroja. Siten tilanne vaikuttaa arkeen. Tunnelma osastolla on täysin erilainen kuin kaksi vuotta sitten.

– Silloin valmistauduimme eräänlaiseen sotatilaan. Koulutimme yli 200 ihmistä lisää tilanteeseen, jollaista nähtiin kuvissa Pohjois-Italiasta. Kokeneet tehohoitajat valmistautuivat johtamaan noviisien joukkoa, että saadaan pidettyä koronapotilaat hengissä. Sitä taustaa vasten, tämä vähättely tuntuu irvokkaalta, sanoo Eljas Honka-Hallila.

Hän muistuttaa, että korona-aika paljasti, kuinka yhteiskunta tarvitsee erilaisia osaajia. On valtava joukko töitä, joita ei voi tehdä etänä. Ne on pakko tehdä ihmisten lähellä ja itsensä altistaen.

– Sairaanhoidossa tapahtuu ikään kuin pimeitä operaatioita. Ihmiset hipsivät täältä jossain vaiheessa kotiin. Me emme saa näyttää, että me paransimme hänet ja ottaa siitä kuvan.

Hoitajat pohtivat jopa lähtöä Norjaan

Sairaanhoitaja Eljas Honka-Hallila edustaa työnsä ohella luottamusmiehenä 400–500 Tehyn työntekijää TYKSin teho-osastolla ja leikkaussaleissa.

– Useimmilla työkavereillani on työluvat Norjaan. He keikkailevatkin siellä. Jos tämä ovi sulkeutuu takana, se avaa ikkunan jossain muualla. Joukkoirtisanoutumisesta puhutaan joka päivä. Itsekin olen pohtinut lähtöä Norjaan, ei välttämättä rahan takia, vaan uutena kokemuksena. Toinen vaihtoehto on opiskella jotain muuta.

Honka-Hallila arvioi, että joukkoirtisanoutuminen tulisi kohdistumaan kriittisimpiin toimintoihin, eli yliopistosairaaloihin, joissa henkilökunta on korkeasti koulutettua. Henkilökunnan menettämistä olisi vaikea korvata.

– Väki on valmis irtisanoutumaan, mutta ennen kaikkea olemme harmistuneita, ettei sovintoesitystä meinaa tulla ilman tätä. Sairaanhoitopiirin johto ei ole pystynyt tunnustamaan, että väkeä alkaa olla liian vähän. Olemme tulevaisuuden asialla tässä, sanoo Honka-Hallila.

Kyse ei ole vain palkasta, vaan myös työoloista, eli siitä, miten työssä saisi kehittää itseään ja käydä jatkokoulutuksissa. Niistä pystyisi saamaan palkanlisää.

– Surullisinta olisi, että ala pitää rikkoa ihan pohjille. Silloin häviää monia hyviä tekijöitä. Nyt on jo lähtenyt liikaa hyviä työkavereita pois erinäisistä syistä. En haluaisi, että heitä katoaisi yhtään enempää.

Työ ei ole vapaaehtoistyötä tai puuhastelua

Sairaanhoitaja Eljas Honka-Hallila kertoo, että varsinkin taannoinen potilasturvallisuuslain valmistelu suututti monia. "Pakkotyölaki" koettiin hoitajien lakko-oikeuden riistämisenä.

– Tämä on ammatti muiden joukossa. Maanpuolustus on pakollista, sairaanhoitajana toimiminen on vapaaehtoista. Tämä nähdään vähän naisten puuhasteluna ja sitä se ei ole. Tämä on niin rautaista hommaa monessa paikassa, että se pitäisi ymmärtää.

Lamautuuko esimerkiksi TYKSin teho-osasto, jos joukkoirtisanoutuminen tapahtuu?

– Joukkoirtisanoutuminen koskee heitä, joilla on toimi. Jos on sijaisena tai ei ole vakituista pestiä, joukkoirtisanoutuminen ei koske heitä. Toimi on noin 80 prosentilla meistä. Jos siitä joukosta 60 prosenttia lähtee, se on iso joukko, kertoo Honka-Hallila.

Honka-Hallila toivoo, että sovintoratkaisu löytyisi ennen kesää, jolloin alalla on rankkaa muutenkin.

– Pyrimme kohtuulliseen pitkään sopimukseen, jossa palkkakuoppaa pyrittäisiin korjaamaan, mutta otettaisiin myös henkilökunnan hyvinvointi ja kehittämisajatukset esiin. Olisi hyvä, jos palkassa olisi paikallista sovittavaa, jota voitaisiin kohdentaa henkilöstön kehittämiseen ja palkitsemiseen sitä kautta. Toivottavasti sopimus tulisi ennen kuin kenenkään tarvitsee laittaa nimeään mihinkään irtisanomispaperiin.

Kello 12.35: Täsmennetty Honka-Hallilan lausuntoa maanpuolustukseen liittyen.

