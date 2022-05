EU-komissio epäilee, että Apple rajoittaa kuluttajien valinnanvapautta lähimaksupalvelullaan

Välttääkseen jättisakot mobiilijätti joutuu nyt vastaamaan komission yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Komissiolla on oikeus määrätä kilpailurikkomuksista rangaistusmaksuja yhteensä kymmenen prosenttia yhtiön kokonaisliikevaihdosta.

– Apple on rajoittanut muiden osapuolien pääsyä avainteknologiaan, jota tarvitaan kilpailevien lompakkoratkaisujen kehittämiseen Applen laitteissa, EU:n kilpailuvastaava Margrethe Vestager sanoi maanantaina.

– Jos pystymme osoittamaan, että näin on, kyseessä on määräävän aseman väärinkäyttö. Se on sääntöjemme mukaan laitonta, Vestager sanoi.