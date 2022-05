Marina Erhola valittiin Pirkanmaan uudeksi hyvinvointialuejohtajaksi: tienaa yli 17 000 euroa kuussa ja 19 000 alaista

Erhola valittiin myös Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtajaksi viikko sitten. Hän kertoi silloin, ettei ota virkaa vastaan ennen kuin Pirkanmaan päätös on tiedossa.

Erhola sanoi Ylelle kertovansa tiistaina aamulla, kumpaan tehtävään päätyy. Hän on kiitollinen luottamuksesta. Hän kertoo aikovansa nukkua yön yli ja kertovansa ratkaisunsa tiistaina.

– Olen kiitollinen ja nöyrä luottamuksen edessä. Olen vähän hämmentynyt, kun tulin Päijät-Hämeeseen valittua. Tässä on pohdinnan paikka, Erhola sanoo.

Pirkanmaa on myös tuttu alue

Pirkanmaa on Erholan mukaan alueena vetovoimainen ja tehtävä kiinnostava. Hän on asunut Pirkanmaalla aiemmin viisi vuotta. Yksi Erholan neljästä lapsesta asuu Pirkanmaalla. Erhola on Päijät-Hämeestä kotoisin.