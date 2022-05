Britannia aikoo lennättää turvapaikanhakijoita Ruandaan – professori: Suunnitelma on laiton ja se voi kaatua omaan mahdottomuuteensa

Britannian päätös alkaa lennättää turvapaikanhakijoita keskisessä Afrikassa sijaitsevaan Ruandaan on herättänyt paljon kysymyksiä.

Hanketta on kritisoitu paljon. Arvostelijoiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) suunnitelma on julma, moraaliton, muukalaisvastainen ja kyyninen.

Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessorin Martti Koskenniemen mukaan on täysin selvää, että Britannian hanke on laiton.

YK:n pakolaissopimus velvoittaa, ettei turvapaikanhakijoita lähetetä maihin, joissa heidän oikeuksiaan ei voida taata. Ruanda on tällainen maa. Yhdenkin turvapaikanhakijan pakkosiirtäminen tällä tavoin rikkoo sopimusta, Koskenniemi painottaa.

Ruanda on ihmisoikeustilastojen häntäpäässä

Koskenniemi toteaa, että YK:n pakolaissopimuksessa myös kielletään turvapaikanhakijoiden lähettäminen maihin, joissa he voivat joutua vainon kohteeksi.

– Meillä on jonkin verran tietoa Ruandan ihmisoikeustilanteesta eikä se ole ollut viime aikoina kovin hääppöinen. Siellä on esimerkiksi ammuttu Kongosta tulleita turvapaikanhakijoita rajalle.

Ihmisoikeusvertailuissa Ruanda on sijoittunut häntäpäähän.

Ruandassa on noin 130 000 pakolaista. Kuvassa kongolaisia pakolaisia Ruandassa kuvattuna toukokuussa 2012.

Koskenniemen mukaan on silti oikeudellisesti toissijaista, millaiseen maahan Britannia turvapaikanhakijoita siirtää. Olivat olosuhteet hyvät tai huonot, velvoittaa pakolaissopimus sen allekirjoittaneita maita.

On epäselvää, millaisissa oloissa Britanniasta karkotettavat turvapaikanhakijat Ruandassa eläisivät. Alustavien suunnitelmien mukaan heitä majoitettaisiin aluksi esimerkiksi turvapaikkakeskuksiksi muutettavissa hostelleissa.

"Hanke voi vielä kaatua"

Viime viikolla useat brittiläiset avustusjärjestöt haastoivat suunnitelman oikeusteitse (siirryt toiseen palveluun) . Koskenniemen mukaan on epäselvää, voivatko kanteet menestyä.

– Kysymys on siitä, kuinka pitkälle Britannian oma oikeusjärjestelmä kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia eli tässä tapauksessa vuoden 1951 pakolaissopimusta.

Kysymys on myös siitä, kuinka vakavasti Britannia suhtautuu YK:n pakolaisvaltuutetun tulkintoihin.

– Britannia on oikeusvaltio ja tuomioistuimet ovat siellä riippumattomia. Luotan siihen, että viime kädessä tullaan toteamaan, että tämä on oikeuden vastainen.

– Se ei kuitenkaan välttämättä johda siihen, että hallitus pyörtää päätöksen. Hallitus voi todeta, että mitäs me noista tuomioistuimista.

– Tästä saattaa tulla aivan tavattoman kallis ratkaisu Britannialle. Australian kokemus on se, että turvapaikanhakijoiden siirtäminen osoittautui taloudellisesti aivan liian kalliiksi.

Britannia maksaa Ruandalle alkuvaiheessa 143 miljoonaa euroa turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta aiheutuvia kustannuksia, mutta jatkossa Britannia on sitoutunut myös maksamaan toiminnan ylläpitämisestä.

Britannian sisäministeriö on kiistänyt epäilyt siitä, ettei turvapaikanhakijoiden siirtäminen olisi taloudellisesti kannattavaa.

Ruandaan lähetettäisiin lähinnä paperittomia nuoria miehiä

Turvapaikanhakijoiden etua ajavan The Refugee Council -järjestön (siirryt toiseen palveluun) analyysin mukaan viime vuonna Ruandaan olisi lähetetty vain 172 ihmistä, jos hanke olisi ollut käynnissä.

Pääministeri Boris Johnson on puhunut, että yhden suunnan lippu Ruandaan voitaisiin antaa tulevina vuosina kymmenille tuhansille ihmisille.

– On todennäköistä, että henkilö, joka siirretään Ruandaan lähtee uudelleen matkalle ja löytyy Kanaalilta taas jonkun kuukauden päästä.

Johnsonin mukaan tarkoituksena on hillitä laitonta maahantuloa ja ihmissalakuljetusta. Viranomaiset sanovat, että Ruandaan käännytettäisiin lähinnä paperittomia nuoria miehiä, jotka saapuvat pienveneillä Englannin kanaalin yli.

Koskenniemi arvioi, että turvapaikanhakijoiden siirtohankkeen taustalla on ulkomaalaisvastaisuus.

–Britannian yhteiskunnassa on ulkomaalaisvastaisuutta. Brexit oli tästä yksi esimerkki. On olemassa paljon raportteja brittiläisestä rasismista tätä nykyä ja aikaisemmin. Se on niin yksinkertainen ja epämiellyttävä asia.