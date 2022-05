Pyörän ja junan yhdistelmä sai Marika Räihän luopumaan autosta – jo yli 20 kaupungissa voi hyödyntää kaupunkipyöriä julkisen liikenteen lisänä

Yhä useammassa suomalaiskaupungissa on mahdollista napata kaupunkipyörä osaksi matkaansa. Yli sadan kaupunkipyörän järjestelmiä on jo kahdeksassa eri kaupungissa.

– Auto on ehkä semmoinen turva, että sillä pääsee aina, tulee mitä tahansa. Sitä itsekin mietti, että mitäs sitten, kun ei voikaan yhtäkkiä vaan hypätä siihen autoon ja lähteä jonnekin, mutta voinhan mä nytkin!

Räihä on myös harjaantunut käyttämään puhelimen karttasovelluksia ja julkisen liikenteen reittejä yhdistettynä pyörä- tai kävelyreitteihin.

Liikenneketjuihin toivotaan vielä parannusta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin viime vuonna teettämä kyselytutkimus (siirryt toiseen palveluun) paljastaa kansalaisten tyytyväisyyden liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin. Heikoimman arvion sai juurikin eri kulkutapojen yhteentoimivuus. Noin viidennes kyselyyn vastanneista on tyytymättömiä mahdollisuuksiin yhdistää eri kulkutapoja.

Kaupunkipyörät ovat tuomassa tarpeellisen lisän matkaketjuihin. Monessa kaupungissa kaupunkipyöräjärjestelmiä on uudistettu, ja tulevaisuuden visiot ovat ruusuisia. Esimerkiksi Turkuun on tulossa touko-kesäkuun vaihteessa 700 uutta pyörää ja Ouluun saapuu tänä keväänä 500 sähköpyörää .

Tampereella otettiin viime kesänä kaupunkipyöräjärjestelmä käyttöön kesken kauden, ja tätä kesää pidetään pyöräjärjestelmän ensimmäisenä todellisena starttina. Järjestelmää on laajennettu viime kesän keskusta-alueesta palvelemaan kaupunkia laajemmin.

Lähtö kauteen on ollut vauhdikas, ja toukokuun alkuun mennessä on jo ylitetty viime kesän käyttäjämäärät.

– Rekisteröityneitä käyttäjiä on lähes 2 000, joista 900 on ostanut käyttöoikeuden koko kaudeksi. Käyttöoikeuden ostaneita on jo kaikkiaan 1 450, kertoo liikennesuunnittelija Jukka Uusitalo.