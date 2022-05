Tiistaina alkava kunta-alan työtaistelu on historiallisen laaja – monet menevät lakkoon ensi kertaa elämässään

Professori, Itä-Suomen yliopiston dosentti Tapio Bergholm sanoo, että työtaistelu on poikkeuksellisen suuri tämän vuosituhannen lakoksi.

– Työtaistelu on hämmentävän laaja. Useat suomalaiset ovat ensimmäistä kertaa elämässään lakossa.

Lakkoon on menossa suuri joukko, yli 80 000 työntekijää, joista neljäsosa on opettajia. Bergholm laskee, että viiden päivän aikana työpäiviä jää tekemättä 400 000.

SDP-taustainen Bergholm on toiminut aiemmin Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n historiantutkijana.

Opettajien lakkoaseesta katoaa terä, kun kesälomat alkavat

Perusteluna on, että hoitoalan liitot uhkasivat huhtikuussa yllättäen joukkoirtisanoutumisella. Ammattiliitot Tehy ja Super tekivät poikkeuksellisen äkkikäännöksen, ja peruivat pääsiäisen jälkeiselle ajalle suunnitellun laajan lakkonsa.

Kahra ihmettelee, miksi palkkaohjelman tekeminen on niin vaikeaa. Hän toivoo, että työnantaja neuvottelisi ja sopisi.

"Vasta jälkeenpäin tiedetään, kuka on ollut ovela"

– Sikäli tämä on hämmentävää. Jos he ovat varmistamassa tai kyttäämässä, että heidän jäsenensä saavat saman verran kuin Tehyn ja Superin neuvottelukartelli, niin nyt se menee vaikeaksi, koska Tehyn ja Superin neuvottelupaine näyttää kohdistuvan vasta kesäkuuhun.

– Tämä on rohkea arvaus, ja voi olla, että tapahtuu jotain ihan muuta.

– Vasta jälkeenpäin tiedetään, kuka on ollut ovela.

Puheenjohtajien nokittelu taustalla

Bergholmin mukaan poikkeuksellista kevään riidoissa on myös se, että kaikki kunta-alan keskeiset neuvottelujärjestöt ovat nyt yhtä aikaa liikkeellä ja valmiita työtaisteluun. Hän sanoo, että kuntapuolella on edetty aiemmin vuorovedolla, jolloin muut alat tulevat myöhemmin perässä, kun yksi on lähtenyt kärkeen.