Itäraja pelkää Venäjää nyt terveellä tavalla, sanoo tulkki Saimaalta – kysyimme kuusi kysymystä selvittääksemme, mitä Nato muuttaisi rajalla

Suomen ja Venäjän raja on ollut pitkään rauhallinen, eivätkä itärajan asukkaat ole rajaa pelänneet. Venäjän hyökkäys Ukrainaan herätti kuitenkin levottomuutta.

– On ruvennut miettimään, jos meillä kävisi samalla tavalla tässä, Venäjän rajalla Lappeenrannan Vainikkalassa asuva Jaana Rikkinen sanoo.

Venäjä on ilmoittanut, että se tekisi vastatoimia Suomen ja Ruotsin Natoon liittymisen johdosta. Niitä on listattu Suomessa paljon. Mitään dramaattista ei ole vielä nähty.

Venäläinen Izvestija-lehti on kertonut (siirryt toiseen palveluun) , että Venäjä voisi purkaa Saimaan kanavan vuokrasopimuksen.

– Lähinnä se on leuan louskutusta. Se on sellaista maskirovkaa eli harhautusta, Venäjällä pitkään työskennellyt tulkki ja matkaopas sanoo.

1. Olisiko Venäjän rajalla nykyistä turvallisempaa asua?

Hän sanoo, että itärajalla on alettu nyt “terveellä tavalla” pelätä Venäjää. Se ilmenee hänen mukaansa korkeana Nato-jäsenyyden kannatuksena.

Rikkinen ei ole rajaa koskaan pelännyt, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut ajatuksia.

– Luottamus on kyllä mennyt. Ollaanko me sitten ensimmäinen etappi.

Rikkinen on kallistunut Naton kannalle.

Jaana Rikkinen asuu kivenheiton päässä Venäjän rajasta Lappeenrannan Vainikkalassa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt hänessä levottomuutta.

Ensinnäkin, Nato on sotilaallisesti niin vahva, että Venäjä tuskin hyökkää Nato-maahan.

– Viesti on mennyt Venäjälle, missä leirissä Suomi pelaa kriisitilanteessa, Helsingissä toimivan Euroopan hybridiosaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen sanoo.

2. Keskittäisikö Venäjä joukkoja Suomen rajalle?

"Venäjän on haasteellista saada itärajan taakse edes se kyky, mikä siellä oli ennen Ukrainan sotaa."

Katkerat sotamuistot vuosilta 1939–1945 elävät yhä itärajalla, vaikka siellä on ollut pitkään rauhallista. Voisiko Nato rikkoa rajan rauhan?

– Ei käy kiistäminen, että Suomi on geopoliittisesti tärkeällä alueella, sotilaallisen suurvallan varusteltujen alueiden lähellä, puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg sanoo Ylelle.

Etelässä Suomenlahden pohjukassa on Pietarin suurkaupunki ja pohjoisessa Kuolan niemimaa, jossa on Venäjän pohjoinen laivasto ja ydinsukellusveneiden tukikohta.

Ukrainaan on viety paljon sotilaita Suomen rajalta. Joukot ovat kärsineet Ukrainassa suuria mies- ja kalustotappioita. Paluu vie kuukausia sodan päätyttyä.

– Venäjän on haasteellista saada Suomen itärajan taakse edes se kyky, mikä sillä oli ennen Ukrainan sotaa, Lindberg arvioi.

Toki Venäjä voi vähemmälläkin väellä Suomea häiritä. Tärkeintä kuitenkin on, pysyvätkö Venäjän joukot rajan takana.

3. Tulisiko itärajalle Nato-sotilaita ja Naton aseita?

Seppo Karjalainen ja Kari Kettunen ovat tapansa mukaan aamukahvilla Lappeenrannan kauppatorilla. He suosittavat Suomelle Norjan mallin mukaista Nato-jäsenyyttä.

– Tämä rajan läheisyys ja maailmantilanne, niin kyllähän Nato on varteenotettava vaihtoehto, Seppo Karjalainen sanoo.

Norjan mallia (siirryt toiseen palveluun) on tulkittu meillä niin, että Suomeen ei sijoitettaisi Naton joukkoja, pysyviä tukikohtia, ydinaseita eikä Naton harjoituksia pidettäisi lähellä Venäjän rajaa. Nato-joukot tulisivat apuun, jos Suomeen hyökättäisiin.

Näin Suomi korostaisi Venäjälle, että Nato-jäsenyys on puhtaasti puolustuksellinen ratkaisu.

Seppo Karjalainen ja Kari Kettunen kahvilla Lappeenrannan kauppatorilla. He kannattavat Norjan mallin kaltaista Nato-jäsenyyttä.

Tällöin Nato-sotilaat tuskin pysyvästi virkistäisivät itärajan kylien ja kaupunkien elämää – vaikka sellaisiakin toiveita itärajalla on – eikä rajalle sijoitettaisi Naton asekalustoa.

Nato-maiden aseistusta voidaan kuitenkin varastoida Nato-maissa. Esimerkiksi Norjassa on varasto, jossa on ainakin Yhdysvaltain merijalkaväen raskasta kalustoa, kuten taistelupanssarivaunuja ja panssariajoneuvoja, jota on hidasta tuoda Atlantin yli.