Otollisin hetki vieraskasvien kukistamiseen on pian: "Ei vaadi monimutkaisia taitoja tai välineitä", sanoo asiantuntija

Kasvukauden alkaessa on aika tarttua vieraslajeja niskasta. Touko-kesäkuun vaihteessa kasvit eivät vielä ole kasvaneet isoiksi.

– Tämä on otollista aikaa. Mutta ongelma on, miten kasvit tunnistaa. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden jättiputki ei ole vielä iso ja mahtava, sanoo projektipäällikkö Tuija Ranta-Korhonen Xamkista.

Xamk eli Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on yksi niistä lukuisista tahoista, joka pyrkii lisäämään tietoa vieraslajeista. Vieraslajeja torjutaan erilaisissa hankkeissa ja talkoilla ympäri Suomen.

Suosittu koristekasvi kurtturuusu asetettiin myyntikieltoon kolme vuotta sitten (siirryt toiseen palveluun) . Kesäkuun alussa myös kasvattaminen on kiellettyä, joten kurtturuusu on hävitettävä pihoilta sitä ennen.

Torjunta on yksinkertaista hommaa, mutta vaatii sinnikkyyttä

– Voidaan myös peittää muovilla tai mansikkakankaalla alue, jossa on vieraskasveja. Peittoa pidetään siinä usean vuoden ajan ja sillä tavalla tukahdutetaan kasvusto, sanoo projektipäällikkö Tuija Ranta-Korhonen.

Myös uusia biologisia torjuntakeinoja on testattu .

Komealupiini on levinnyt räjähdysmäisesti etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa. Kasvin hävittäminen on hankalaa (siirryt toiseen palveluun) , sillä sen siemenet säilyttävät itämiskykynsä pitkään. Maaperän siemenvarastosta nousee uusia taimia useiden vuosien ajan.

– Lupiinikasvustoa voi niittää siinä vaiheessa kun se on juuri kukkinut, ettei se saa siemeniä tehtyä ja pysty leviämään, Ranta-Korhonen neuvoo.

Lupiini on niitettävä vähintään pari kertaa kesässä ja työtä on jatkettava useamman vuoden ajan. Niittojätteet on tärkeätä korjata pois, etteivät ne rehevöitä kasvupaikkaa. Yksittäiset lupiinit voi kaivaa juurineen ylös maasta.