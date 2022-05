Hesburgerin piti sulkea kaikki ravintolat Venäjällä vappuun mennessä, mutta Moskovassa toiminta jatkuu yhä – katso kuvat

Kassatyöntekijä kertoi Hesburgerissa vierailleelle Ylen kuvaajalle, ettei ravintolaa aiota sulkea. Hänen mukaansa on kuitenkin mahdollista, että sen nimi vaihtuu jossain vaiheessa.

Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela kirjoittaa sähköpostitse Ylelle, että kaikki ketjun omat ravintolat Venäjällä on suljettu.

Hesburgerilla on ollut Venäjällä myös itsenäisiä yrittäjiä. Paikallisille itsenäisille yrittäjille on aikaisemmin lähtenyt purkuilmoitus, jossa heille on ilmoitettu, että Hesburger-tavaramerkin käyttö pitää lopettaa välittömästi.