Rosvot tuhoavat Alvar Aallon arvorakennuksia – Otaniemen kampuksen taloista on varastettu jo yli 1 000 kiloa kuparia

Alvar Aallon Otaniemeen suunnittelemissa rakennuksissa on käytetty kuparia runsaasti. Tämä näkyy selvästi ilmakuvassa, sillä hiilidioksidin vaikutuksesta kupari on muuttunut vihreäksi kuparikarbonaatiksi eli patinaksi. Kuvassa on Teknillisen korkeakoulun entinen päärakennus, nykyinen Aalto-yliopiston kandidaattitalo sekä muita rakennuksia.

Kuva: YLE / Pentti Palmu