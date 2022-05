Räppäri Milan Jaff tuomittiin pahoinpitelystä: potki uhria päähän Tampereella

Räppäri Milan Jaff on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa huhtikuun lopussa pahoinpitelystä ja näpistelystä. Oikeus hylkäsi toisen pahoinpitelysyytteen.

Jaff on ollut paljon otsikoissa, koska hänet on vangittu murhan yrityksestä epäiltynä maaliskuun lopussa. Katujengien epäillään ampuneen toisiaan kohti, mikä on harvinaista Suomessa.