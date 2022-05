Pohjois-Savon pelastuslaitos joutuu maksamaan 1,25 miljoonaa euroa varallaolokorvausta viidelle työntekijälle

Työtuomioistuin on tuominnut Pohjois-Savon pelastuslaitoksen maksamaan varallaolokorvauksia viidelle pelastuslaitoksen työntekijälle. He saavat takautuvasti palkkasaatavia yhteensä noin 1 250 000 euroa viivästyskorkoineen.

Tuomio on Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ensimmäinen. Kaikkiaan 137 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen työntekijää on esittänyt varallaolovaatimuksia. Pelastuslaitos on arvioinut, että korvausvaatimusten kokonaissumma on tällä hetkellä noin 30 miljoonaa euroa.