Aborttikiista kärjistyy Yhdysvalloissa – korkeimman oikeuden pelätään peruvan historiallisen päätöksen

Politico-uutissivuston tekemä paljastus (siirryt toiseen palveluun) aborttioikeuden kumoamishankkeesta Yhdysvalloissa on saanut abortin puoltajat osoittamaan mieltään Washingtonissa.

Yhdysvaltain korkein oikeus, jonka tuomareiden enemmistö on konservatiivisia, aikoo Politicon julkaiseman uutisen mukaan haastaa lähes viisi vuosikymmentä voimassa olleen käytännön.

"Roe vs. Wade" -päätöstä haastetaan

Korkein oikeus konservatiivien hallussa

Roe vs. Wade - päätöksen kumoaminen olisi liittovaltiotasolla historiallista.

Eräissä osavaltioissa on jo säädetty aborttioikeutta rajoittavia lakeja. Syyskuussa 2021 Texasissa voimaan tullut abortit lähes kieltävä laki on johtanut siihen, että raskauden keskeytystä haluavien on matkustettava muihin osavaltioihin.